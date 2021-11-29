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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:42 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:46

Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Denizli’de traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çardak ilçesinde Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Fethi Bulut (65) yönetimindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. 65 yaşındaki Bulut traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fethi Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kazazedenin cansız bedeni traktör altından çıkartılarak Çardak Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırılırdı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
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