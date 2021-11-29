Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Çardak ilçesinde Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Fethi Bulut (65) yönetimindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. 65 yaşındaki Bulut traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fethi Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kazazedenin cansız bedeni traktör altından çıkartılarak Çardak Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırılırdı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.