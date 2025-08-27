Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 10.30 sıralarında Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Çayaksu kendisine ait 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına giderken, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken Çayaksu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve çevredekilerin yardımıyla Mehmet Çayaksu traktörün altından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Mehmet Çayaksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı otopsinin ardından cenaze Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.