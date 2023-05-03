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Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:49 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:58

Traktörün altında kalarak can verdi

Muğla’nın Seydikemer inşaat malzemesi taşıyan traktörün devrilmesiyle sürücü Veli Tüfekçi hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Traktörün altında kalarak can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaka Mahallesi'nde Veli Tüfekçi'nin (59) kullandığı traktör komşusuna inşaat malzemeleri taşırken devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Tüfekçi'yi traktör altıdan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekçi'nin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Traktörün altında kalarak can verdi
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