Traktörün altında kalarak can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaka Mahallesi'nde Veli Tüfekçi'nin (59) kullandığı traktör komşusuna inşaat malzemeleri taşırken devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Tüfekçi'yi traktör altıdan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekçi'nin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.