Haberler Yaşam Haberleri Trakya yine sele teslim oldu
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Trakya yine sele teslim oldu

Trakya yine sele teslim oldu
Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağış, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trakya yine sele teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA