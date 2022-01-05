Trakya’da aşılama tam gaz! Hatırlatma dozu yoğunluğu sürüyor

Aşılanma oranının yüksek olduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozu uygulaması da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Tekirdağ en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasında bulunurken, aşılama oranı da yüzde 82,3'e ulaştı. Tekirdağ'da birinci doz 820 bin 446, ikinci doz 759 bin 731, üçüncü doz 267 bin 771 bin olmak üzere toplam 1 milyon 847 bin 948 aşı uygulandı.

AŞILAMA TAM GAZ SÜRÜYOR

Kırklareli en az bir doz aşılama oranı %90, en az iki doz aşılanma oranı %84.7 ile Türkiye'de 5. Sırada yer alıyor. Kırklareli'nde hatırlatma dozu olanların sayısı ise 130 bine ulaştı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlar, gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde aşılarını oluyor. Edirne de koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren hep mavi kategoride yer aldı. Hatırlatma dozu uygulamasının da başlamasıyla birlikte vatandaşların aşı merkezlerindeki yoğunluğu devam ediyor. Edirne İl Sağlık müdürlüğü yetkilileri, "Aşılamanın en çok yapıldığı yer olan hastanelerde gece 24.00'e kadar aşı yapılırken aile hekimliklerinde, toplum sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde de aşı yapılıyor. Ayrıca sağlık birimlerimize gelemeyen engelli, yatağa bağımlı ve yaşlı hastalarımıza evde, köylerde aşılama yapılıyor. Bunların dışında iş yerleri, fabrikalar, bakımevlerinde yerinde aşılama devam etmektedir" dedi.