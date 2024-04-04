Trakya’da bayram denetimleri

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı. Ekipler işletmelerde hijyen şartları, resmi evrak, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları, satış koşulları ve etiket bilgilerini kontrol etti. Kırklareli ve Edirne'de de aynı kapsamda denetimler yapıldı.