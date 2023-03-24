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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Trakya’da fahiş fiyata geçit yok

Ramazanda fiyatları artırdıkları ihbar edilen zincir marketlerde etiket denetimi yapıldı. Fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen marketlere ceza kesilecek

Trakya’da fahiş fiyata geçit yok
Bölgede ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim yapıldı. Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimlerini sürdürüyor. Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi. Kırklareli'nde de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik fahiş fiyat denetiminde bulundu. Denetimlerde reyonları inceleyen ekipler, başta gıda ürünleri olmak üzere temel ihtiyaç ve temizlik malzemelerinin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler, ürünün marketlere geliş fiyatlarını ve stok durumlarını da kontrol etti. Marketlerin bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyup uymadıkları incelendi. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin reyonlardaki fiyatlarını kayda alan ekipler, kasada fiyatların tutarlı olup olmadığını kontrol etti. Ekipler ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi. AA

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Trakya’da fahiş fiyata geçit yok
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