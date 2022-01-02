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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Trakya’da filyasyon ekipleri 7/24 sahada

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
Trakya’da filyasyon ekipleri 7/24 sahada
Trakya Bölgesi'nde koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti. Edirne'de her 100 bin kişide görülen 311.95'lik vaka sayısı 306.80'e düştü. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar son verilere göre düştü. Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 467.74'den 445.63'e geriledi. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 358.63'den 351.32'e düştü. Kırklareli İl Sağlık Müdür yardımcısı Ayçin Uğur, kentte filyasyon ekiplerinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirtti. Uğur, "Filyasyon ekibimiz çok güçlü. Tam kadro sahadalar" dedi.

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Trakya’da filyasyon ekipleri 7/24 sahada
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