Haberler Yaşam Haberleri Trakya’da iki günde 48 kişi sıcak çarpmasından rahatsızlandı
Giriş Tarihi: 16.7.2023

Trakya’da iki günde 48 kişi sıcak çarpmasından rahatsızlandı

AA
Trakya’da iki günde 48 kişi sıcak çarpmasından rahatsızlandı
Edirne'de hafta başı 34 derecede olan hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da hafta içi hava sıcaklıkları 35 dereceye çıktı. Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmadıkları gözlendi. Çeşitli nedenlerle dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih ediyor. Son 2 günde Edirne'de 23, Kırklareli'nde 19, Tekirdağ'da da 6 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Tedavisi yapılanlar taburcu edildi.

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Trakya’da iki günde 48 kişi sıcak çarpmasından rahatsızlandı
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