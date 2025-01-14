Trakya’da kar etkili oldu

Edirne'de kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından Pazar günü öğlen saatlerinde yağan yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Gün içinde etkili olan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam etti. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde çıkış yapmak için bekleyen araçlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman yollarda buzlanma çalışmaları oldu.

EĞİTİME KAR TATİLİ

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kentte gece yarısı Edirne Valiliği'nden yapılan paylaşımla taşımalı eğitime kent merkezinde 1 gün ara verildiği açıklandı. Uzunköprü ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarımda 1 günlük ara verildi. Ayrıca motor kuryelerin trafiğe çıkışlarına 2'nci bir emre kadar izin verilmiyor. Kar yağışının ardından soğuk hava kentte etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü kentte yerlerde buzlanmalar oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışması başlattı.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapısı yolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ve Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri burada sürekli olarak küreme çalışması yapılıyor.

KÜREME ARACI DEVRİLDİ, 2 İŞÇİ YARALANDI

Bu sabah Demirköy ilçesinin mahya tepe mevkiinde küreme çalışması yapan Karayolları 15'nci Şube Müdürlüğüne ait bir kar küreme aracı devrildi. Yaşanan kaza da araçta bulunan 2 personel yaralandı. Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy ilçesi karayolu kar ve buzlanma nedeniyle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Özelikle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Bu araçlar, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların bu bölgeye gelmemesi yönünde uyarılar yapıyor. Tekirdağ'da ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.