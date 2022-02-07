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Giriş Tarihi: 7.2.2022 18:09 Son Güncelleme: 7.2.2022 18:09

Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlıyor

DHA
Trakya’da kuvvetli yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlıyor

Yurdun büyük bir bölümünde beklenen kuvvetli yağışların Trakya'da da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm), Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlıyor
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