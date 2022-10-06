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Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:30 Son Güncelleme: 6.10.2022 10:39

Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar

İstanbul’da yedi araçtan hırsızlık yapan bir kişi; gerçekleştirdiği son olaydan sonra kaçarken kullandığı Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürülerek yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Beşiktaş, Fatih ve Güngören İlçeleri'nde yedi araçtan hırsızlık yaptı. Hırsızın gerçekleştirdiği son olay sonrası kaçarken "Tramvay" kullandığı tespit edildi.

Tramvay Biniş Kartı'ndan iz sürerek yakaladılar | Video

Hırsızın kullandığı biniş kartı, üzerindeki seri numarası üzerinden takibe alınarak hırsızın sürekli olarak kullandığı Tramvay Durağı tespit edildi.

Fatih'teki durakta tedbir alan polisler, Gürcistan uyruklu hırsız R.C.'yi yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen R.C. isimli hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar
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