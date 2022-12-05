Tramvay, otobüsü ikiye böldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarptı. Tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Kazada şans eseri ölen olmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Otobüste sıkışan bir vatandaşı ise itfaiye ekibi kurtardı.Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergâhımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu. Kurallara uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.Kazanın denetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumlu olduğu sinyalizasyon sistemindeki arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia edildi. Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.Öte yandan İstanbul'da son 1 yılda meydana gelen toplu taşıma kazalarında 4 kişi hayatını kaybederken 345 kişi de yaralandı.Tramvayın ikiye bölmesiyle savrulan otobüsün çarptığı bir otoparka ait güvenlik kulübesi, inanılmaz bir kurtuluşa sahne oldu. Devrilen kulübeden çıkan görevli Selahattin Şahin o anları şöyle anlattı: "Kulübede oturuyordum. Büyük gürültü sesi duydum. Deprem oluyor zannettim. Panikle dışarıya çıkmaya çalıştım. Bu kez kulübe devrilmeye başladı. Son anda kendimi dışarı attım. Daha önce de aynı noktada tramvay, otomobile çarpmıştı."