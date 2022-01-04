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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:09 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:27

Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tramvay ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Plaj yolundan gelip otogar istikametine gitmekte olan tramvay, o esnada tramvay yolundan geçerek D-100 yan yola katılmak isteyen Muharrem Yılmaz idaresinde bulunan otomobile çarptı. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilde bulunan sürücü Muharrem ve eşi Meliha Yılmaz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis,112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araç çekici ile otoparka çekilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı
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