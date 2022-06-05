Fatih'te Eminönü – Bağcılar Tramvay duraklarındaki kalabalıktan faydalanarak cep telefonlarını ya da çantalarını çalan yankesiciler saniyeler içerisinde olayı gerçekleştirip ilk durakta farklı kurbanlar arıyorlardı. Aynı bölgede peş peşe gelen yankesicilik ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik masası ekipleri çalışma başlattı.
Tramvay yankesicileri yakalandı | Video
Yapılan çalışmalarda iki kadının vatandalara aşırı derece yaklaşıp sıkışıklığı fırsata çevirdiği tespit edildi.
İncelenen kamera görüntülerinde iki kadın yankesici 10 adet kaydı olan Indıra S. (24) ve Elvısa F. (48) gözaltına alındı. Aksaray Tramvay durağında yakalanan şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.