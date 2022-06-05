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Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:19 Son Güncelleme: 5.6.2022 12:16

Tramvay yankesicileri yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tramvay yankesicileri yakalandı

İstanbul Fatih’te tramvay duraklarındaki kalabalıktan faydalanarak yankesicilik yapan iki kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yankesicilerin daha önceden de benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te Eminönü – Bağcılar Tramvay duraklarındaki kalabalıktan faydalanarak cep telefonlarını ya da çantalarını çalan yankesiciler saniyeler içerisinde olayı gerçekleştirip ilk durakta farklı kurbanlar arıyorlardı. Aynı bölgede peş peşe gelen yankesicilik ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik masası ekipleri çalışma başlattı.

Tramvay yankesicileri yakalandı | Video

Yapılan çalışmalarda iki kadının vatandalara aşırı derece yaklaşıp sıkışıklığı fırsata çevirdiği tespit edildi.

İncelenen kamera görüntülerinde iki kadın yankesici 10 adet kaydı olan Indıra S. (24) ve Elvısa F. (48) gözaltına alındı. Aksaray Tramvay durağında yakalanan şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Tramvay yankesicileri yakalandı
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