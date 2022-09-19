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Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:09

Tramvay yoluna girip elektrik direğine çarpan İETT otobüsü seferleri aksattı

Güngören'de tramvay hattına girip elektrik direğine kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Otobüsün çekilmesiyle seferler normale döndü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tramvay yoluna girip elektrik direğine çarpan İETT otobüsü seferleri aksattı

Güneştepe Tramvay Durağı önünde saat 06.30'da İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırınca yasaklı olan tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelen otobüs şoförü tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı. Meydana gelen kaza nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kaza mahalindeki İETT otobüsünün hattan çekilme çalışmaları devam ederken Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Aktarma sistemi ile yolculukta yaşanan aksama giderilmeye çalışılırken sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar kaza nedeniyle mesailerine geciktiler. İETT otobüsünün çarptığı elektrik direğinin onarılması ve kaza yapan otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

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Tramvay yoluna girip elektrik direğine çarpan İETT otobüsü seferleri aksattı
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