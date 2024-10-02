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Giriş Tarihi: 2.10.2024 13:57 Son Güncelleme: 2.10.2024 14:04

Tramvayın altında can verdi

Konya’da tramvayın altında kalarak ağır yaralanan 54 yaşındaki Özden Gülhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tramvayın altında can verdi

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde yaşandı. Adliye seferini yapan tramvay, iddiaya göre aniden tramvay yoluna giren Özden Gülhan'a çarptı. İhbarla birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Özden Gülhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülhan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 30 yılı aşkın süredir Sarraflar Yeraltı Çarşısında çaycılık yaptığı öğrenilen Özden Gülhan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Tramvayın altında can verdi
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