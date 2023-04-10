Haberler Yaşam Haberleri Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, oğlu ağır yaralı
Giriş Tarihi: 10.4.2023 17:36 Son Güncelleme: 10.4.2023 17:50

Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, oğlu ağır yaralı

Konya'da tramvayın altında kalan Menal Şahede (30) hayatını kaybederken 5 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da tramvayın altında kalan anne öldü, oğlu ağır yaralı

Kaza, merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menal Şahade çocuğu İbrahim ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalışırken, adliyeden merkeze gelen tramvayın altında kaldı.

Anne ve oğlu tramvayın altında kalırken ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne feci şekilde hayatını kaybederken oğlu İbrahim ise güçlükle kurtarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE YAYINDA! 28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesi belli oldu
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 1. VE 2. BÖLGE || 14 Mayıs 28. dönem Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
Kılıçdaroğlu ne vadetmiş? HDP'li Feleknas Uca açık açık söyledi: 15 Mayıs'ta ...
“Bu partide demokrasi yok“ diyen, Özel Özen CHP'den istifa etti
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan: Dünyada oyun değiştiren bir ülke olacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, oğlu ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA