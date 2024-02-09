Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Tramvay sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi'nde tramvay yoluna giren torununu kurtarmak isteyen 64 yaşındaki babaanne İlgün Kölege, tramvayın çarpması sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay, Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki İlgün Kölege, 4 yaşındaki torunu ile cadde üzerinde yürürken torunu tramvay yoluna girdi. Tramvayın geldiğini gören yaşlı kadın, son anda torununu iterek ezilmekten kurtardı. Kendisi kaçamayan kadın, tramvayın altında kaldı. Bir süre tramvayın altında sürüklenen kadın ağır yaralanırken 4 yaşındaki çocuk da hafif şekilde yaralandı.

KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda tramvayın altından kurtarılan ağır yaralı yaşlı kadın ile hafif yaralı torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün Kölege, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Olayla ilgili konuşan Ayhan Erek, "tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu öğren babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı" dedi.

TRAMVAY SÜRCÜSÜ TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK OLDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüler de yaşlı kadının tramvay yoluna düştüğü o sırada torununu itmeye çalıştığı anlar görülüyor.