Transfer yalanıyla 4 milyonluk vurgun

Mağdur M.R.M., "İran'da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin EURO göndermek istediğini söylemiş. Beni aradıklar parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran'dan tekrar telefon geldi. Orada parayı vermeye gelen kişinin parayı vermeden oradan ayrıldığını öğrendim" dedi.