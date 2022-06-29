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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:59 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:00

Transfer yalanıyla 4 milyonluk vurgun

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Transfer yalanıyla 4 milyonluk vurgun

İstanbul Fatih’te İranlı döviz firması sahibi M.R:M. 4 milyon lira dolandırıldı. Bana İran’dan 225 bin Euro gönderdiler diyerek büroya gelen Uğur K. 225 bin Euro’yu alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Uğur K. ve dolandırıcılık işini organize eden Kemal E.’yi gözaltına aldı.

Fatih'te bir döviz ofisi olduğunu söyleyen M.R.M.(56) polise başvurarak 225 bin EURO parasının dolandırıcılık yöntemiyle çalındığını söyledi.

Mağdur M.R.M., "İran'da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin EURO göndermek istediğini söylemiş. Beni aradıklar parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran'dan tekrar telefon geldi. Orada parayı vermeye gelen kişinin parayı vermeden oradan ayrıldığını öğrendim" dedi.

ORGANİZE EDEN TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E.(36) İstanbul'da ile döviz bürosundan parayı aldığı iddia edilen Uğur C.K. ise Hatay'da gözaltına aldı.

Şüphelilerden Kemal E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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Transfer yalanıyla 4 milyonluk vurgun
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