Travis Fimmel Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Travis Fimmel Dizileri ve Filmleri Listesi

Travis Fimmel filmleri ve Tv dizileri pek çok farklı kategoride olabilir. Travis, başarılı bir aktör olmasının yanında farklı türlerdeki eserlerde farklı tiplemeleri başarılı bir şekilde seyirciye sunabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olan Fimmel'in başarıları ve hayran kitlesi de günden güne artarak büyümekte. Bu nedenle Travis Fimmel filmleri ve Tv dizileri büyük ilgiyle takip ediliyor. İşte en beğenilen Travis Fimmel dizileri ve filmleri listesi…

Travis Fimmel Filmleri ve Tv Dizileri

Avustralyalı aktör film ve dizi sektöründe oldukça aktif. Kendisinin önemli film ve dizileri aşağıda yayınlandıkları yıllar ve orijinal isimleriyle birlikte listelenmiştir:

Travis Fimmel Filmleri:

Warcraft: The Beginning (2016)

Vikings: Journey to New Worlds (2004)

The Experiment (2010)

Maggie's Plan (2015)

Lean on Pete (2017)

Danger Close: The Battle of Long Tan (2019)

Travis Fimmel Dizileri:

Vikings (2013-2020)

The Beast (2009)

Finding Steve McQueen (2019

En Beğenilen Travis Fimmel Dizileri ve Filmleri Listesi

Travis Fimmel dünya çapında bir ün ve başarı sağlarken kendisinin en beğenilen dizi ve filmleri de izlenip popüler hale gelmeye devam ediyor.

Seyirciler ve eleştirmenler tarafından en beğenilen Travis Fimmel diziler ve filmleri listesi iki ayrı kategoride ele alındı:

En Beğenilen Travis Fimmel Filmleri:

Warcraft: The Beginning (2016): Fimmel'in popüler Warcraft video oyunlarını temel alan bu fantastik filmdeki performansı, oyun hayranları tarafından çok beğenildi..

Vikings: Journey to New Worlds (2004): Bu belgesel, Travis Fimmel'in yükselmesini sağlayan "Vikings" dizisindeki Ragnar Lothbrok karakterini canlandırması öncesinde Vikingler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen seyirciler için farklı bir kaynaktır.

Maggie's Plan (2015): Fimmel'in bu romantik komedi filmindeki eğlenceli rolü kendisinin komedi yeteneğini göstermesine imkan tanıdı.

Lean on Pete (2017): Başarılı aktör bu dramatik filmdeki performansıyla eleştirmenlerden övgü aldı ve genç bir oyuncuyla kurduğu bağ çok konuşuldu.

Danger Close: The Battle of Long Tan (2019): Travis, bu savaş filmiyle tarihsel bir karakteri canlandırarak savaşın gerçekçi bir portresini izleyenler ile buluşturdu.

En Beğenilen Travis Fimmel Dizileri:

Vikings (2013-2020): Ragnar Lothbrok rolü, Fimmel'in kariyeri için tam bir dönüm noktasıydı ve "Vikings" dizisi dünyanın her yerinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından seyredildi.

The Beast (2009): Fimmel'in kariyerinin erken dönemlerinde rol aldığı bu filmde FBI ajanı Charles Barker rolünü canlandırdı. Kendisi bu polisiye drama dizisinde üstün bir performans sergiledi.

Finding Steve McQueen (2019): Gerçek bir soygun hikayesini konu alan mini dizide Fimmel suçlu bir karakteri canlandırdı.