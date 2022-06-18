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Giriş Tarihi: 18.6.2022 12:12 Son Güncelleme: 18.6.2022 12:39

Tren elektrik hattı döşeyen işçilere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tren elektrik hattı döşeyen işçilere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde bugün sabah saatlerinde kurumu devam eden bir demir çelik tesisi sınırları içinde demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı.

İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tren elektrik hattı döşeyen işçilere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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