Tren elektrik hattı döşeyen işçilere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde bugün sabah saatlerinde kurumu devam eden bir demir çelik tesisi sınırları içinde demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı.

İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.