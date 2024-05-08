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Giriş Tarihi: 8.5.2024 14:55 Son Güncelleme: 8.5.2024 15:00

Tren otomobile çarptı: 1 ölü

Manisa'da Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Tren otomobile çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki Gülbahçe Mahallesi'nden domates yetiştirdiği bahçesine gitmek isteyen Yaşar Ercan (39), kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Uşak - İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde sıkışan Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde bekletilen trendeki yolculardan biri fenalaşırken, sağlık ekipleri fenalaşan yolcuyu ambulansa aldı.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ercan'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Tren otomobile çarptı: 1 ölü
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