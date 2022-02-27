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Giriş Tarihi: 27.2.2022 11:15 Son Güncelleme: 27.2.2022 11:37

Tren rayı çalan 6 hırsız tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Tren rayı çalan 6 hırsız tutuklandı

Denizli’de tren rayı çalarken suçüstü yakalanan 6 şüpheli çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesinde TCDD'ye ait tren rayı hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ray hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen 6 zanlının adresi tespit edildi. Ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tren rayı demirlerini keserken suçüstü yakalanan O.Y., E.A., Y.A., M.A., G.A. ve D.A. isimli zanlılar gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda tren rayının kesmek için kullanılan malzemeler ve tren ray demirleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 zanlı çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Tren rayı çalan 6 hırsız tutuklandı
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