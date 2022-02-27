Tren rayı çalan 6 hırsız tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesinde TCDD'ye ait tren rayı hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ray hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen 6 zanlının adresi tespit edildi. Ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tren rayı demirlerini keserken suçüstü yakalanan O.Y., E.A., Y.A., M.A., G.A. ve D.A. isimli zanlılar gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda tren rayının kesmek için kullanılan malzemeler ve tren ray demirleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 zanlı çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.