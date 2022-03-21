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Giriş Tarihi: 21.3.2022 13:57 Son Güncelleme: 21.3.2022 13:59

Trende yazılan şiire, trende klip çekti

ABBAS ÇAKAR
Trende yazılan şiire, trende klip çekti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Sakarya Türküsü" şiiri sosyal medya platformlarında yayınlandı. Üstat Necip Fazıl Kısakürek 1949 yılında tren yolculuğu esnasında Sakarya nehrinin kenarından geçerken esinlenip kaleme aldığı şiiri seslendiren Başkan Özlü, klip çekimleri için tren kompartımanını tercih etti.

Şiire ve edebiyata olan ilgisi ile adından sıkça söz ettiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü şiir albümünün 4. klibini "Sakarya Türküsü" şiirine çekti. Türk edebiyatında önemli şiirlerle adından söz ettiren Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in Ankara'ya doğru giden bir trende Sakarya Nehrini görmesiyle kaleme aldığı "Sakarya Türküsü" şiirini seslendiren Başkan Özlü, klip için tren kompartımanını tercih etti. 1949 yılında Türk toplumunun içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısından kaleme alan Kısakürek'in şiirini içten ve coşkulu bir şekilde okuyan Başkan Özlü'nün şiir klibi sosyal medya platformlarındaki yerini aldı.

SAKARYA NEHRİNDEN KESİTLER DE BULUNUYOR

Başkan Özlü'nün tren yolculuğunda çekilen klibi, Sakarya nehrinden görüntüler ile harmanlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başkan Özlü daha önce Turgut Uyar'ın "Türkiye'm", Cahit Sıktı Tarancı'nın "Memleket İsterim" ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirlerini seslendirmişti. Başkan Özlü'nün ve yayınlanan klibi kısa sürede büyük beğeni aldı.

"HATIRASINA HÜRMETLE TREN YOLCULUĞUNDA SESLENDİRDİM"

Başkan Özlü, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in tren yolculuğunda esinlenerek yazdığı şiiri, yine bir tren yolculuğunda okumak istediğini söyleyerek; "Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Sakarya Türküsü adını verdiği efsane şiirini tren yolculuğu esnasında, kıvrıla kıvrıla akışını seyrettiği Sakarya Nehri'nin verdiği ilhamla yazmıştı. Ben de O'nun aziz hatırasına hürmetle bir tren yolculuğunda seslendirdim.Sakarya Türküsü; tarihin, felsefenin, hissedişin ve mücadelenin destanlaştığı bir başyapıttır. Gelenekten geleceğe yürürken hafızamızda tutmamız, derinliğini kavrarken aynı zamanda dersler de çıkarmamız gereken bir şiirdir" ifadelerini kullandı.

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Trende yazılan şiire, trende klip çekti
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