Trenden düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü. Yaşanan olayı gören yolcular durumu yetkililere bildirdi ve tren durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Başaran hastaneye kaldırıldı. Başaran'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.