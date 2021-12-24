Haberler Yaşam Haberleri Trenden düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:31 Son Güncelleme: 24.12.2021 17:32

Trenden düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Trenden düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açan üniversite öğrencisi trenden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Ankara Lalahan tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana geldi. Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre tren hareket halindeyken fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açtı.

Dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü. Yaşanan olayı gören yolcular durumu yetkililere bildirdi ve tren durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Başaran hastaneye kaldırıldı. Başaran'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trenden düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA