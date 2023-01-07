Tribün aşkı nikahla sonuçlandı

Türkiye Süper Liginin iki iddialı takımlarından Beşiktaş Spor Kulübü'nün tribün liderinden Sezen Yakut ile Karagümrük Spor Kulübünün tribün liderlerinden Emre Uçar tribündeki rekabetlerini nikah masasında birlikteliğe dönüştürdüler.
İki tribün lideri Emre Uçar ile Sezan Yakut Nikah için Maçka'daki Nikah Salonuna boyunlarında destekledikleri takımın atkıları ile geldiler. İki tribün liderinin nikahına taraftarlarda davul zurnalarla gelip destek verdiler nikah salonu bir anda tribüne dönüştü.
Karagümrük tribün lideri damat Emre Uçar, "Biz eşimle tribünde tanıştık oda Beşiktaş'ın fanatik tribün liderlerindendir. Tribünlerde tanışıp evliliğe karar verdik. Büyük rekabeti sevgiye dönüştürdük. İki farklı kulübün fanatiği olarak nikah masasında aynı deftere ortak imza attık. Fakat Süper ligde mücadele veren kulüplerimizin maçı olduğunda nikah mamasındaki birlikteliğimiz o gün karşılıklı tribünlerde rekabete dönüşecek. O gün ayrı kalacağız" dedi.