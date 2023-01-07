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Giriş Tarihi: 7.1.2023 16:15

Tribün aşkı nikahla sonuçlandı

Süper Ligin iddialı takımlarından Beşiktaş Spor Kulübü ile Karagümrük Spor Kulübünün tribün liderleri gönüllerini birleştirdiler. Karagümrük Tribün lideri Emre Uçar, Beşiktaş tribün lideri Sezen Yakut nikah mamasında ortak imza atıp hayatlarını birleştirirken, damat Emre Uçar, takımlarının karşı karşıya geleceği maçta ayrılacaklarını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tribün aşkı nikahla sonuçlandı

Türkiye Süper Liginin iki iddialı takımlarından Beşiktaş Spor Kulübü'nün tribün liderinden Sezen Yakut ile Karagümrük Spor Kulübünün tribün liderlerinden Emre Uçar tribündeki rekabetlerini nikah masasında birlikteliğe dönüştürdüler.

İki tribün lideri Emre Uçar ile Sezan Yakut Nikah için Maçka'daki Nikah Salonuna boyunlarında destekledikleri takımın atkıları ile geldiler. İki tribün liderinin nikahına taraftarlarda davul zurnalarla gelip destek verdiler nikah salonu bir anda tribüne dönüştü.

Nikah memuru Meliha Gündüz tarafından kıyılan nikah sırasında taraftarlar gelin ile damata uzun süre tezauratta bulundular. Kıyılan nikah sonrasında iki farklı kulübün tribün liderleri olarak rekabeti mutluluğa dönüştürdüklerini söylediler.

Karagümrük tribün lideri damat Emre Uçar, "Biz eşimle tribünde tanıştık oda Beşiktaş'ın fanatik tribün liderlerindendir. Tribünlerde tanışıp evliliğe karar verdik. Büyük rekabeti sevgiye dönüştürdük. İki farklı kulübün fanatiği olarak nikah masasında aynı deftere ortak imza attık. Fakat Süper ligde mücadele veren kulüplerimizin maçı olduğunda nikah mamasındaki birlikteliğimiz o gün karşılıklı tribünlerde rekabete dönüşecek. O gün ayrı kalacağız" dedi.

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Tribün aşkı nikahla sonuçlandı
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