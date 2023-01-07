Tribün aşkı nikahla sonuçlandı

İki tribün lideri Emre Uçar ile Sezan Yakut Nikah için Maçka'daki Nikah Salonuna boyunlarında destekledikleri takımın atkıları ile geldiler. İki tribün liderinin nikahına taraftarlarda davul zurnalarla gelip destek verdiler nikah salonu bir anda tribüne dönüştü.