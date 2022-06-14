Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi olayıyla bağlantılı oldukları saptanan ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli "Cinayet" suçundan adliyeye sevk edildi. Sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayetin azmettiricisi olduğu tespit edilen Barış B.'nin yurt dışında olduğu ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkmıştı.
Tribün lideri cinayetinde gözaltına alınmışlardı… 8'i tutuklandı | Video