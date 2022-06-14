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Giriş Tarihi: 14.6.2022 08:55 Son Güncelleme: 14.6.2022 09:12

Tribün lideri cinayetinde gözaltına alınmışlardı… 8’i tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tribün lideri cinayetinde gözaltına alınmışlardı… 8’i tutuklandı

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli tutuklandı.

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi olayıyla bağlantılı oldukları saptanan ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli "Cinayet" suçundan adliyeye sevk edildi. Sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayetin azmettiricisi olduğu tespit edilen Barış B.'nin yurt dışında olduğu ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkmıştı.


Tribün lideri cinayetinde gözaltına alınmışlardı… 8'i tutuklandı | Video

SON DAKİKA: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'i o öldürmüş! INTERPOL Kırmızı Bülten ile arıyordu...

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Tribün lideri cinayetinde gözaltına alınmışlardı… 8’i tutuklandı
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