İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'nde motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve öldürülen Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili operasyon düzenledi. Olayın azmettiricisinin yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan Barış B. olduğu tespit edildi. Barış B.'nin çete ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet olduğu iddia edildi. Olaya toplamda 10 kişinin karıştığı belirlendi. Olayda silahı ateşleyen ve cinayeti işleyen M.B., olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ve olayda kullanılan çalıntı aracı temin eden kişilerin de aralarında bulunduğu 10 katil zanlısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlılarının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve sekiz mermi ele geçirildi.





Tribün lideri cinayetine 10 gözaltı.. Azmettiricisi "Kırmızı Bülten" ile aranan çete lideri çıktı | Video