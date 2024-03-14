Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı toprağa verildi

Galatasaray'ın 8 Mart Cuma günü kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında tribünde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Tuncer, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan emekli Alanya Halkbank Şube Müdürü Selçuk Tuncer için memleketi Alanya'da tören yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Gürses Cami'nde bugün düzenlenen törene, sarı-kırmızılı taraftarlar, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı.