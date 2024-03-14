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Giriş Tarihi: 14.3.2024 16:22

Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı toprağa verildi

Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tuncer (62), Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı toprağa verildi

Galatasaray'ın 8 Mart Cuma günü kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında tribünde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Tuncer, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan emekli Alanya Halkbank Şube Müdürü Selçuk Tuncer için memleketi Alanya'da tören yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Gürses Cami'nde bugün düzenlenen törene, sarı-kırmızılı taraftarlar, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı.

Halkbank ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de cenaze törenine çelenk gönderdi. Tuncer, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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Tribünde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı toprağa verildi
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