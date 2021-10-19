Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri

TRİLEÇE MALZEMELERİ

Keki için:

5 yumurta

10 kaşık şeker

1 bardak sıvıyağ

10 kaşık un

5 kaşık irmik

1 vanilya

1 kabarma tozu

Şerbeti için:

5 bardak süt

5 kaşık şeker

400 ml. krema

2 kaşık süt tozu

Karameli için:

5 kaşık şeker

1 kaşık tereyağı

1 paket krema

TRİLEÇE TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri çırpın. Yağı yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırın. Önceden ısttığınız 170 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Şerbet malzemelerini bir kaseye koyup süt köpürünceye dek çırpın ve dolaba alın. Karamel için şekeri teflon tavada karamelize oluncaya kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı da hızlıca ekleyip karıştırın.

Ilık kekin üzerine delikler açtıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çekince üzerine karamel dökün.