Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri

"Trileçe nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı, MasterChef izleyenleri tarafından araştırılıyor. Arnavut tatlısı olarak bilinen trileçe, sütlü tatlılar arasında yer alırken hafif lezzetler sevenler tarafından tercih ediliyor. Peki; trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemelerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
TRİLEÇE MALZEMELERİ
Keki için:
5 yumurta
10 kaşık şeker
1 bardak sıvıyağ
10 kaşık un
5 kaşık irmik
1 vanilya
1 kabarma tozu
Şerbeti için:
5 bardak süt
5 kaşık şeker
400 ml. krema
2 kaşık süt tozu
Karameli için:
5 kaşık şeker
1 kaşık tereyağı
1 paket krema
TRİLEÇE TATLISI NASIL YAPILIR?
Yumurta ve şekeri çırpın. Yağı yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırın. Önceden ısttığınız 170 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.
Şerbet malzemelerini bir kaseye koyup süt köpürünceye dek çırpın ve dolaba alın. Karamel için şekeri teflon tavada karamelize oluncaya kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı da hızlıca ekleyip karıştırın.
Ilık kekin üzerine delikler açtıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çekince üzerine karamel dökün.