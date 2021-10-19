Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri
Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:58

Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri

Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri

19 Ekim Salı akşamı MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için sütlü tatlılar yapıyorlar. Bu tatlılar arasında trileçe de yer alıyor. Yarışmanın izleyenleri ise “Trileçe nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İsmi İspanyolca’da “üç” ve “süt” anlamına gelen “tres” ve “leches” kelimelerinden türediği söylenen trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri.

"Trileçe nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı, MasterChef izleyenleri tarafından araştırılıyor. Arnavut tatlısı olarak bilinen trileçe, sütlü tatlılar arasında yer alırken hafif lezzetler sevenler tarafından tercih ediliyor. Peki; trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemelerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

TRİLEÇE MALZEMELERİ

Keki için:

5 yumurta

10 kaşık şeker

1 bardak sıvıyağ

10 kaşık un

5 kaşık irmik

1 vanilya

1 kabarma tozu

Şerbeti için:

5 bardak süt

5 kaşık şeker

400 ml. krema

2 kaşık süt tozu

Karameli için:

5 kaşık şeker

1 kaşık tereyağı

1 paket krema

TRİLEÇE TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri çırpın. Yağı yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırın. Önceden ısttığınız 170 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Şerbet malzemelerini bir kaseye koyup süt köpürünceye dek çırpın ve dolaba alın. Karamel için şekeri teflon tavada karamelize oluncaya kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı da hızlıca ekleyip karıştırın.

Ilık kekin üzerine delikler açtıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çekince üzerine karamel dökün.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trileçe nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Trileçe tarifi ile malzemeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA