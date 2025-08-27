Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye-Kanada Voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 09:43

TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye-Kanada Voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı, kesintisiz!

Türkiye, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu’nun son maçında Kanada karşısında sahaya çıkacak. Maç TRT1 ekranlarında yayımlanacak ve taraftarlar, Filenin Sultanları’nı canlı maç izle ekranına ulaşarak heyecan dolu mücadeleyi takip edebilecek.. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada’yı mağlup ederek son 16 turunda Arjantin ile eşleşme şansını garantilemeyi hedefliyor.İşte Türkiye-Kanada voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı…

TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye-Kanada Voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı, kesintisiz!

Filenin Sultanları 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun son maçında Kanada ile karşılaşacak. Lider konumda bulanan sultanlar son 16 maçına kalmayı garantiledi. Maç TRT1 canlı izle ekranında yayımlanacak. İşte Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı TRT1 canlı izle ekranı…

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de başlayacak.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 – Kara Tahta

08:15 – Kendi Düşen Ağlamaz

11:30 – Set Sayısı

12:00 – FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye – Kanada

14:00 – Set Sayısı

14:15 – Teşkilat

17:45 – Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Özel

22:00 – Şampiyonlar Ligi Play-Off Karşılaşması: Benfica – Fenerbahçe

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye-Kanada Voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı, kesintisiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz