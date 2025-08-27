TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye-Kanada Voleybol maçı TRT 1 canlı izle ekranı, kesintisiz!

Filenin Sultanları 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun son maçında Kanada ile karşılaşacak. Lider konumda bulanan sultanlar son 16 maçına kalmayı garantiledi. Maç TRT1 canlı izle ekranında yayımlanacak. İşte Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı TRT1 canlı izle ekranı…
Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de başlayacak.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Kara Tahta
08:15 – Kendi Düşen Ağlamaz
11:30 – Set Sayısı
12:00 – FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye – Kanada
14:00 – Set Sayısı
14:15 – Teşkilat
17:45 – Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Maç Özel
22:00 – Şampiyonlar Ligi Play-Off Karşılaşması: Benfica – Fenerbahçe