TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray - Liverpool maçı şifresiz izle (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu)

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLU VE RÖVANŞ TARİHİ

Temsilcimiz, bu akşam taraftarı önünde alacağı galibiyet veya gollü beraberlikle Anfield Road'daki rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni formatta, Galatasaray'ın her türlü galibiyeti İngiltere'ye büyük bir moralle gitmesini sağlayacak.

Bu dev eşleşmenin rövanşı ise 18 Mart Çarşamba gecesi Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen taraf, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda PSG - Chelsea eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.