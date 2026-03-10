Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray - Liverpool maçı şifresiz izle (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu)
Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı izle ekranı futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Park'ta dünya devini ağırlıyor. Sarı-kırmızılıların bu kritik Avrupa sınavını şifresiz ve HD kalitesinde takip etmek için güncel frekans bilgileri yayında.

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. Galatasaray, zorlu Juventus eşleşmesini geçerek adını yazdırdığı son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool karşısında avantajlı bir skor arıyor. 10 Mart Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak olan müsabaka, TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden naklen yayınlanarak taraftarlarla buluşacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta.

Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk ayağında 10 Mart 2026 Salı günü Liverpool'u konuk ediyor. İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ VE AYARLARI

Galatasaray - Liverpool maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 frekanslarını kontrol ediyor:

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLU VE RÖVANŞ TARİHİ

Temsilcimiz, bu akşam taraftarı önünde alacağı galibiyet veya gollü beraberlikle Anfield Road'daki rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni formatta, Galatasaray'ın her türlü galibiyeti İngiltere'ye büyük bir moralle gitmesini sağlayacak.

Bu dev eşleşmenin rövanşı ise 18 Mart Çarşamba gecesi Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen taraf, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda PSG - Chelsea eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

