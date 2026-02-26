Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI MAÇ YAYINI İZLE: Nottingham Forest Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı şifresiz link!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:19

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, bu akşam Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak. Kritik mücadele, futbolseverler tarafından ekran başında takip edilecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı rakip takım Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White'ın golleriyle 3-0 kazanmıştı.Sarı lacivertli ekip bu maçı kazanmak için hazırlıklarını tamamladı. Maç, TRT 1 canlı yayınıyla izlenebilecek ve izleme seçenekleri yayına kısa süre kala araştırılıyor. İşte Nottingham Forest Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi rövanşında bu akşam Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İngiliz ekibi 3-0 üstünlük sağlamıştı; sarı-lacivertliler sahadan farklı bir sonuçla ayrılmak için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak ve taraftarlar maç öncesi izleme seçeneklerini araştırıyor.İşte TRT 1 canlı izle ekranı

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam (26 Şubat) karşı karşıya geliyor. City Ground'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak

TRT 1 CANLI İZLE

Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla TRT1 canlı izle bağlantısını takip edebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

