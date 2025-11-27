TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE: 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın ekranı

TRT Spor'un 27 Kasım yayın akışı, günün öne çıkan müsabakalarını takip etmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe – Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyenler, kanalın maç yayınına dair saat ve program bilgilerini sorguluyor. TRT Spor'un güncel yayın akışını ve canlı maç detayları netleşti.
10:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
10:15 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
10:25 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:30 GÜN ORTASI
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
18:00 SPOR MERKEZİ
19:00 MAÇ ÖZEL
20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS
21:30 MAÇ ÖZEL
21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS
22:45 MAÇ ÖZEL
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe 27 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor canlı yayınından ekrana gelecek.
