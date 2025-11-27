TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE: 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın ekranı

TRT Spor'un 27 Kasım yayın akışı, günün öne çıkan müsabakalarını takip etmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe – Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyenler, kanalın maç yayınına dair saat ve program bilgilerini sorguluyor. TRT Spor'un güncel yayın akışını ve canlı maç detayları netleşti.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

10:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

10:15 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

10:25 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

18:00 SPOR MERKEZİ

19:00 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

22:45 MAÇ ÖZEL