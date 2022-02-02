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Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:15

TRT Televizyon Yayıncılığında 54. Yılını Kutluyor

TRT Televizyon Yayıncılığında 54. Yılını Kutluyor

İnsan ve değer odaklı anlayışıyla yayıncılığın hem belleği hem de geleceği olan TRT, televizyon yayıncılığında 54. yıl dönümünü kutluyor.

Televizyon yayınına 31 Ocak 1968'de başlayan TRT, 54 yıldır ilk günkü heyecanla Türkiye'yi yayıncılığın ilkleriyle tanıştırmaya devam ediyor.

"TRT HEM BELLEKTİR HEM GELECEK"

Türkiye'de TRT ile başlayan televizyon yayıncılığının 54. yılıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen o ilk anonsla televizyon yayınına başlayan TRT, 54. yılında çeşitlilik ve derinlik dengesini koruyarak ülkemizi dünyaya, dünyayı ülkemize ve artık dünyayı dünyaya anlatıyor. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. TRT hem bellektir hem gelecek!" ifadelerini kullandı.

İLK YAYIN TÜRKİYE'DE YEPYENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI

İlk anons, 31 Ocak 1968 yılında, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, saatler 19.30'u gösterdiğinde yapıldı. TRT Spikeri Nuran Devres'in, "Sayın seyirciler burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968 bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz" anonsuyla birlikte Türkiye'de televizyon çağı başladı.

TÜRKİYE, TÜM İLKLERİ TRT'DE İZLEDİ

1969'da astronotlar Ay'a ayak basarken, 1972 Münih Olimpiyatları'nda, 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, 1978'de sualtı kameraları kullanılarak çekilen ilk belgeselde, 1979′da 5 ülkeden 133 çocuk, 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT vardı.

TRT, bugün 54 yıl sonra; 18 ulusal ve uluslararası televizyon kanalı, 19 radyo kanalı, dijital haber platformları ve 41 dil ve lehçede tüm dünyaya ulaşan yayınlarıyla ilklere imza atmaya devam ediyor.

Paha biçilemez arşivi ve yayıncılık geleceğini şekillendirme potansiyeliyle TRT, daima sektörün öncüsü ve amiral gemisi oldu. Türkiye ve dünyada doğru ve hızlı haberciliğiyle, tarafsız yayıncılığıyla, ödüllü yapımlarıyla, kültür sanat programlarıyla, yüksek nitelikli içerikleriyle her kesime ve her yaşa hitap eden TRT televizyon kanalları zirvedeki yerini koruyor.

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TRT Televizyon Yayıncılığında 54. Yılını Kutluyor
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