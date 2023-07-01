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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Trüf mantarını sadece radar köpekler buluyor

Trüf mantarını sadece radar köpekler buluyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trüf mantarı avcılığı yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Karadağ, araziye çıkarttığı Setter cinsi eğitimli köpeği "Sıla" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alanları geziyor. Mantarın kilosu, iriliği ve kalitesine göre 800 euro ile 2 bin euro arasında alıcı buluyor. Trüf mantarı avcılığına yeni başladığı için henüz yaklaşık 500 gram trüf mantarı bulduğunu dile getiren Karadağ, "Trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Bu köpeklerin Türkiye'deki piyasası 15-20 bin TL arasında değişiyor. Bu mantarın piyasada tam oturmuş fiyatı yok. Karaborsa gibi bir düzen var" dedi. Siyah elmas olarak adlandırılan mantarın kilosu, türüne göre 2 bin ila 3 bin euro'ya kadar çıkabiliyor. Yumruk şeklinde yetişen mantar, toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor.

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Trüf mantarını sadece radar köpekler buluyor
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