Trump: Bunların hepsi Biden davaları

Seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bir dönemde duruşma yapılmasına karar verilmesinin "adil olmadığını" savunan Trump, "Şu ana kadar anketlere bakılırsa bu hiç de işe yaramıyor. İnsanlar bunu anlıyor" diye konuştu.

Trump, ayrıca, Adalet Bakanlığı çalışanı Matthew Colangelo'nun da kendisine karşı açılan davalarda çalışması için Biden tarafından New York'a atandığını iddia etti.

Trump, "Hayal edebiliyor musunuz? Bir adamı Adalet Bakanlığından alıp önce başsavcılığın ofisine, sonra da Trump'ın peşine düşmesi için Manhattan Savcılığının ofisine koyuyorlar" dedi.