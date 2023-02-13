TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.
8'inci Komando Tugayımız, Hatay'da arama-tarama ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için seyyar tuvalet kurulumlarına da aralıksız devam ediyor .— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2023
TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı.
Beraberiz Türkiye🇹🇷 pic.twitter.com/kkY5ffDeSL