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Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:37

TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu.

TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.

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TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
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