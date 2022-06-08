TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

TSK tayin sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü polis tayinlerine ilişkin sonuçları açıklamıştı. Şimdi ise Resmi gazete üzerinden yayınlanacak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay atama duyurusu bekleniyor. Peki, TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TSK tayinlerinin açıklanacağı tarih binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hal böyleyken bugün de atama bekleyen vatandaşlar "TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanan atama souçlarının kısa süre içerisinde Resmi gazete üzerinden duyurulması bekleniyor.