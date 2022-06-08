TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

TSK tayinlerinin açıklanacağı tarih binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hal böyleyken bugün de atama bekleyen vatandaşlar "TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanan atama souçlarının kısa süre içerisinde Resmi gazete üzerinden duyurulması bekleniyor.
TSK TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip Haziran ayı içerisinde açıklanıyor.
Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında önümüzdeki haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.
Geçtiğimiz yıl TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değiştirilmişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapılmıştı.