Haberler Yaşam Haberleri TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:42

TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

TSK tayin sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü polis tayinlerine ilişkin sonuçları açıklamıştı. Şimdi ise Resmi gazete üzerinden yayınlanacak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay atama duyurusu bekleniyor. Peki, TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TSK tayinlerinin açıklanacağı tarih binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hal böyleyken bugün de atama bekleyen vatandaşlar "TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanan atama souçlarının kısa süre içerisinde Resmi gazete üzerinden duyurulması bekleniyor.

TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

TSK TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip Haziran ayı içerisinde açıklanıyor.

Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında önümüzdeki haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.

TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti.

TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değiştirilmişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapılmıştı.

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TSK tayin sonuçları duyurusu bekleniyor! 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları açıklandı mı?
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