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Giriş Tarihi: 9.2.2023

TSK’nın akaryakıtı deprem bölgesine

TSK’nın akaryakıtı deprem bölgesine
ZORLU kış koşulları nedeniyle deprem bölgesindeki vatandaşlar ulaşım ve ısınma için akaryakıt bayilerine akın ederken İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinesinde bir akaryakıt seferberliği çalışması başlatıldı. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya bağlı Dış Takviye Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve yaklaşık 3 bin 200 kilometre boru hattından oluşan NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi'nden depremzedelere akaryakıt temin edilmeye başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı'nca bölgedeki akaryakıt, bayiler aracılığıyla vatandaşa ulaştırılıyor" dedi. Önceki gün Malatya'ya 10 tanker akaryakıt verildiğini anlatan Aktaş, "Kahramanmaraş'a, Elbistan'a ve Hatay'a da akaryakıt gönderilecek. Batman rafineriden, Mersin Ataş'tan yakıt gönderiliyor" dedi. Aktaş, deprem bölgesinde normal zamanın 10 katı bir akaryakıt talebi olduğuna dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığı akaryakıt tankerlerine trafikte geçiş üstünlüğü getirdi" diye konuştu. Aktaş deprem bölgesi dışındaki birçok kişinin de akaryakıt tankerlerini AFAD'ın hizmetine sunduğunu açıkladı.

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TSK’nın akaryakıtı deprem bölgesine
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