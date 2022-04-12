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Giriş Tarihi: 12.4.2022 22:26 Son Güncelleme: 12.4.2022 22:39

TTK’da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
TTK’da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk  Müessesinde meydana  gelen  iş kazasında 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kdz.Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Beldesi Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesinde meydana gelen 4-12 vardiyasında -500 kodunda çalışan Fevzi Yaman (44) vagonlar arasında kalarak sıkıştı. Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine inen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Fevzi Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fevzi Yaman'ın cenazesi -500 kodundan çıkarılarak kuruma ait ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın yapıldığı öğrenildi.

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TTK’da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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