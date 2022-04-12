TTK’da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kdz.Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Beldesi Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesinde meydana gelen 4-12 vardiyasında -500 kodunda çalışan Fevzi Yaman (44) vagonlar arasında kalarak sıkıştı. Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine inen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Fevzi Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Fevzi Yaman'ın cenazesi -500 kodundan çıkarılarak kuruma ait ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın yapıldığı öğrenildi.