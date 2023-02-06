Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta deprem: Tüm ülke seferber oldu... Maden işçileri deprem bölgesine sevk edildi
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:06 Son Güncelleme: 6.2.2023 11:12

Kahramanmaraş'ta deprem: Tüm ülke seferber oldu... Maden işçileri deprem bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından Zonguldak’ta maden ocaklarında çalışan madenciler de kurtarma ekibi olarak bölgeye sevk edili. TTK’ya bağlı tüm müessese ve işletmelerden madencilerden oluşan ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kahramanmaraş’ta deprem: Tüm ülke seferber oldu... Maden işçileri deprem bölgesine sevk edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan maden işçileri deprem sonrası iş yerlerine gelerek gönüllü olarak deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmak istedi. TTK Üzülmez Müessesi'nde 20 kişilik ilk ekip, kurtarma ekipmanlarıyla birlikte bölgeye sevk edildi.

Arama kurtarma ve göçük açma çalışmalarında profesyonel olan maden işçilerinden oluşan ekip, tam teşekküllü olarak hazırlanarak acil olarak Kahramanmaraş'a yola çıktı.

Temennilerinin en az can kaybı olması olduğunu belirten maden işçileri, "Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Madenciler olarak bölgede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Temennimiz bu felaketin en az hasar ile atlatılması. Acımız büyük, Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekibi hazırlıkların ardından acil olarak bölgeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta deprem: Tüm ülke seferber oldu... Maden işçileri deprem bölgesine sevk edildi
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