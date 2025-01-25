Tuana’nın hayali olimpiyatlara katılmak

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve 8 yaşındayken engelli kalan Tuana Çelik, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Gün'ün yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Yıllar içerisinde kendini geliştiren ve Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmayı başaran bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (17), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Çelik, milli takım forması ile şubatta Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da şampiyonluğu hedefliyor. Sporla hayata tutunduğunu anlatan Çelik, "Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek" dedi. AA