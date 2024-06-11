Tuba, trafik canavarı kurbanı oldu

Düzce'deki bir anaokulunda çalışan Tuba Elitaş (31), önceki gece Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında, sağ şeritte düşük hızla giden Semih Şirin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kamyona ok gibi saklanan ve ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tuba Elitaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.Çanakkale'de, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, Kayadere Köyü Muhtarı Mustafa Eker'in oğlu Hasan Eker ve arkasındaki Hasan Emir Tabaklıoğlu öldü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş (19), hayatını kaybetti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosikletiyle giderken önce yola çıkan sahipsiz köpeğe, ardından da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Taner Soral (17) öldü. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokak köpeklerini görünce ani fren yapan araca çarpmamak için direksiyon kıran araç, karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada 27 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Erol Büyükfişenk (55) öldü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Tugay G. (29) öldü. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde anayola çıkan kamyona TIR çarptı. Kamyonun sürücüsü Özgür Şenli öldü. Havalimanı yolu üzerindeki diğer kazada ise garsonluk yapan Burak Şahin, evine giderken kontrolünü kaybettiği otomobille palmiye ağacına çarparak öldü. Denizli'nin Tavas ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerden birinin sürücüsü İbrahim Ulaba ölürken, 5 kişi de yaralandı.