8 aylık hamile eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Tuba Menek’in son sözü ortaya çıktı

'TUBA'YI TANIMIYORUM'

Katil zanlısının eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü tanık M.Y ise ifadesinde, "Ramazan'ı mahalleden tanıyorum. Tuba Menek'i tanımıyorum ve görmedim. Cinayet haberini radyodan öğrendim. Mehmet ile aramızda herhangi bir husumet yok. Tuba'yı daha önce hiç görmedim. Aramızda da herhangi bir ilişki olmadı" dedi.

'BEBEK KATİLİN'

Ramazan Menek ve anne karnındaki bebekten alınan örnekler Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından incelendi. İncelemede bebeğinin biyolojik babasının yüzde 99.99 ihtimalle Ramazan Menek olduğu tespit edildi.

Katil zanlısının annesi Gülay Evren'e yönelik yaralama ve tehdit suçlarından da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.