8 aylık hamile eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Tuba Menek’in son sözü ortaya çıktı

"Olay günü annem Gülay Evren, kızımla birlikte salondayken ben Tuba ile birlikte yatak odasına geçtik. Orada Tuba ile konuşmaya başladık. Tuba bana, yaklaşık 1 yıl önce M.Y. ile ilişkiye girdiklerini, M.Y. ile çarşıda buluşup uyuşturucu kullandıklarını ve gece muhabbetleri yaptıklarını, M.Y. ile oturdukları binanın bodrum katında buluştuklarını anlattı. Bende bunun üzerine yatakta Tuba'nın üzerine çıkarak onu boğmaya çalıştım. Tuba elimden kurtulup 'anne' diye bağırarak salona koştu. Bu sırada mutfağa giderek aldığım bıçakla salona geldim. Tuba bıçağı görünce bu sefer mutfağa doğru kaçtı. Bu sırada annem de 'Yapma oğlum' diye bağırdı. Bende 'Sen karışma anne, bu namus meselesi' dedim. Tuba'yı mutfak kapısında yakaladım ve elimdeki bıçakla Tuba'nın boyun kısmına vurdum" dedi.