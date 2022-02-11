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Giriş Tarihi: 11.2.2022 16:10 Son Güncelleme: 11.2.2022 16:16

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’dan Bilim Beyoğlu’na ziyaret

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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’dan Bilim Beyoğlu’na ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Bilim Beyoğlu’nu ziyaret etti. Bilim atölyelerini gezerek gençlerle sohbet eden Mandal, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu'nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı) işbirliğinde Şişhane Meydanı'nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Bilime meraklı çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Beyoğlu'nu ziyaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal çalışmaları yerinde inceledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bilim atölyelerini gezen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, gençlerle de sohbet ederek başarılar diledi.

8 FARKLI BİLİM ATÖLYESİ'NDE BİLİME MERAKLI GENÇLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "Çocuklarımız için en büyük hayalimdi" dediği Bilim Beyoğlu'nda 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Öğrenciler Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’dan Bilim Beyoğlu’na ziyaret
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