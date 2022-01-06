TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yeniliği destekliyoruz

İlk olarak Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşi programına NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademisyenler katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, TUBİTAK tarafından desteklenen "Akademik, Ulusal Programlar, Uluslararası Programlar, Konuk Araştırmacı Programları, Uluslararası Ortaklı Programlar, Sanayi Teşvikleri, Bilimsel Etkinlik" programları hakkında bilgi vererek destek programlarının önemi ve özelliklerini anlattı.

TUBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alan NEVÜ akademisyenleri de Mandal'a gerçekleştirmekte oldukları proje süreçleri ile ilgili bilgi vererek katılmayı planladıkları projeler hakkında soru sordu. Program sonunda Mandal, NEVÜ Rektörü Aktekin ile birlikte 2020-2021 eğitim öğretim döneminde akademik yükselme gösteren NEVÜ'lü akademik personele cübbelerini giydirdi.

MANDAL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Mandal daha sonra 'Geleceğimizin Gücü Gençlerimiz ile Birlikte Başaracağız' başlıklı söyleşi programında NEVÜ'lü öğrencilerle buluştu. Kendi kariyerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Mandal, TÜBİTAK olarak öğrenci bazlı projelere büyük önem vererek desteklediklerini söyledi.

TÜBİTAK olarak üniversitelerde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyleyen Mandal, "Üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunmalarını, bu sayede araştırma odaklı iş birliklerini geliştirmelerini destekliyoruz ve yenilikçi teknolojinin tasarlanıp üretilmesi için önemli katkılar sağlayarak genç insan kaynağımızı geleceğin araçları için de performans sınırlarını zorluyoruz. Yenilikçi teknolojinin tasarlanıp üretilmesi için TÜBİTAK olarak TEKNOFEST ve Elektrikli Araç Yarışları gibi ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik sunduğu burs ve destek programları ile birlikte 'Girişimcilik Destek Programı' hakkında bilgilendirmede de bulunan Mandal, NEVÜ'de eğitim gören öğrencilerin de TÜBİTAK'ın 'Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na büyük ilgi gösterdiğini ve desteklemelerden faydalandığına değindi.

Mandal daha sonra, öğrencilerin sorularını cevapladı.