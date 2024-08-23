TÜBİTAK desteğiyle ilaç takip sistemi geliştirdi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Furkan Güneş, Kovid-19 döneminde yaşadığı kişisel deneyimlerden yola çıkarak, ilaç kullanımında yaşanan sorunlara çözüm sunan bir sistem geliştirdi. Güneş, babaannesi ve dedesinin ilaçlarını yanlış veya eksik kullandığını fark etmesi üzerine harekete geçti. Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan akademisyenlerle birlikte "Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi" projesini hayata geçiren Güneş, bu çalışmasıyla TÜBİTAK'tan birincilik ödülü kazandı ve girişimcilik desteği aldı. Geliştirilen sistem, mobil uygulama üzerinden çalışıyor ve kullanıcılara ilaçlarını alma zamanını hatırlatan bir alarm gönderiyor. Sistemin, özellikle Alzheimer, demans ve kronik hastalıklara sahip bireyler için büyük bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.