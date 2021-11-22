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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:32 Son Güncelleme: 22.11.2021 14:34

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje başarıyla tamamlandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje başarıyla tamamlandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları tarafından desteklenen ve Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sadiye Keleş yürütücülüğünde 15-20 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Düşünme Rutinleri Eğitimi” isimli projenin kapanış ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Kapanış Töreni'ne Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bayram Gökbulut, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Dr. Hatice Çıralı Sarıca ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı ile drama eğitmeni Melih Can Tanrıkulu katıldı ve proje katılımcılarına katılım belgelerini verdi.

Doç. Dr. Sadiye Keleş, projeye, gelecek yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarına nitelikli eğitim sunmayı hedefleyen, Türkiye'nin farklı illerinde yer alan 14 farklı üniversiteden 24 okul öncesi öğretmen adayının katıldığını, farklı kültürel, coğrafi ve eğitsel geçmişlere sahip olan öğretmen adaylarının "düşünme" şemsiyesi altında bir araya geldiğini ve öğretmen adayları arasında üst düzey etkileşimler gerçekleştiğini vurguladı.

Toplam 6 gün devam eden etkinliklerde; atölye çalışmalarının, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamaların, dramanın, içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandıran etkinliklerin, işbirliğine dayalı grup etkinliklerinin, gezi-gözlem uygulamalarının, mobil uygulamaların, dijital hikaye oluşturma uygulamalarının, projede hedeflenen okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim ortamlarında düşünme kültürü oluşturulmasına yönelik bilgilendirilmesi ve okul öncesi eğitim ortamlarında düşünme kültürü oluşturmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar ile okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımların sağladığını etkiler konuşuldu.

Gerek projenin gerçekleştirilmesinde gerekse nitelikli eğitim öğretimin sürdürülmesinde desteklerini sunan Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz'a Ereğli Eğitim Fakültesi'nin bilimsel çıtasını daha da yükselten tüm akademisyenlere, proje ekibine ve yardımcı personele teşekkürlerini sundu.

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TÜBİTAK tarafından desteklenen proje başarıyla tamamlandı
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